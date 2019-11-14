جوميز يُشجع الأخضر بـ تصفيات كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

حرص مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز على تشجيع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزبكي في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أثناء مباراة أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022، وعلق قائلًا: “يلا السعودية”.

وتفاعلت الجماهير مع صورة جوميز بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأشادت بحرصه على دعم الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022.

وقام جوميز بنشر صورة أخرى له بقميص المنتخب السعودي الأول، وهو يُتابع مباراته في تصفيات كأس العالم 2022، وعلق قائلًا: “أين قهوتي العربية؟!.. أتمنى حظًا سعيدًا للبلد الذي أحبه.. يلا السعودية”.

تصفيات كأس العالم

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزبكي الآن على ملعب باختاكور في العاصمة طشقند ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي.

وتقدمت أوزبكستان أولًا في الدقيقة 16، قبل أن ينجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 23 عن طريق سلمان الفرج من ركلة جزاء.