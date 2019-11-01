جيسوس: أتعلم من أجويرو

المواطن - مروة نبيل

وصف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي جابرييل جيسوس زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بالأسطورة، مؤكدًا أنه يتعلم منه.

وقال جيسوس: “من الصعب وصف أجويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة.. بالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو”.

وأضاف: “عمري 22 عامًا ويجب علي أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأجويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين وهذا أمر مختلف تمامًا”.

وواصل خلال تصريحاته لصحيفة “ذا صن”، قائلًا: “ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا”.

وتابع: “بدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين.. من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز. ليس لدي أي تفضيل لمركز على آخر، كما أنني سأحترم قرار المدرب”.

وعن المنافسة مع برناردو سيلفا ورياض محرز وسترلينج وساني إذا تحول إلى اللعب كجناح، قال: “هذا هو الحال في السيتي. التنافس كبير للغاية، لأن هناك لاعبين جيدين ومن الرائع اللعب معهم”.