حفل أوبرالي جديد لعاصي الحلاني في مصر

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يواصل النجم عاصي الحلاني، اليوم الاثنين، إحياء حفلاته في مصر، واليوم على موعد على مسرح سيد درويش في دار الأوبرا بمدينة الإسكندرية.

عاصي أعرب، في تصريحات تليفزيونية، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، مثمناً دوره في دعم الفن العربي والمصري.

ومن المنتظر أن يقدم عاصي الحلاني، خلال حفله في الإسكندرية، باقة من أجمل أغانيه مثل: “جن جنوني، وبحبك وبغار، وشو بخاف عليكي، ووينك حبيبي، وإن كان عليا، ومالي صبر يا ناس، وغيرها.

وأحيا عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي الموافق الثامن من نوفمبر 2019.

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني كان نشيد لبيك يا جزائر، الذي طرحه في يوليو الماضي، بمشاركة ابنته ماريتا الحلاني.