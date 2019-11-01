حمد الله لـ جماهير #النصر : لا تتركونا فنحن بحاجة لكم

المواطن - محمد سمعه

وجّه المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، رسالة مهمة إلى جماهير أصفر العاصمة، وذلك قبل مواجهة نادي أبها غدًا في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حمد الله فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول لجماهير النصر: السلام عليكم، تحية إلى جماهير الشمس، نحن بحاجة إلى دعمكم في مباراة أبها غدًا، لا تتركونا وإن شاء الله نجتهد لإسعادكم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخوض مباراة النصر أمام أبها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم خوض مباراة النصر ضد الفيصلي يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس من نوفمبر.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد أبها، كان مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قرر إسقاط العضوية الذهبية لـ سعد آل مغني؛ وذلك بسبب هجومه المستمر على مجلس الإدارة الحالي لأصفر العاصمة.

وإذا نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز في مباراة النصر أمام أبها، ثم الفوز في مباراة النصر ضد الفيصلي المؤجلة سيقترب خطوات كثيرة من منافسة الهلال المتعثر حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فرحة الانتصارات ستُنسي الجماهير النصراوية أزمات الخلافات الإدارية وما يحدث خارج الملعب.

ومن المقرر انطلاق مباراة النصر ضد أبها غدًا السبت في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة، كما سيخوض العالمي مباراة النصر أمام الفيصلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ19:55 مساءً.

وقبل إقامة مباراة النصر وأبها، كان العالمي قدم أداءً مميزًا يوم الأحد الماضي في ديربي الرياض أمام جاره الهلال، حيث فاز النصر 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.