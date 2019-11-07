حنان الأم يحمي الأطفال من مرض خطير

حنان الأم يحمي الأطفال من مرض خطير

2019/11/07
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

كشفت دراسة جديدة أجريت على 172 أسرة، في جامعة بوفالو بأن حنان الأمهات وتعاملهن بدفء مع أطفالهن يقلل من إصابتهم بالسمنة في الأشهر الأولى من حياتهم.

وأكدت الدراسة أن الأمهات اللواتي يتحدثن بشكل إيجابي وبلغة حنونة ودافئة أثناء اللعب مع أطفالهن يساهمن في تجنب إصابتهم بالسمنة.

وعلى العكس من ذلك، قالت الدراسة، إن الأطفال الذين تحدثت أمهاتهم معهم بطريقة قاسية وتصرفن بمستويات من العداء تجاههم، أظهروا علامات على أنهم سوف يكتسبون وزنًا غير صحي.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كاي لينغ كونغ: “إن فترة ما قبل الولادة هي فترة حساسة من تطور الصحة والأمراض، فالشتائم التي توجهها الأم للطفل لها عواقب سيئة عليه، تظهر دراستنا أنه من الممكن أن يتأثر الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بالطريقة التي تتعامل بها أمه معه”.

وبحسب الدراسة، فإن عوامل عديدة أخرى قد تتسبب بإصابة الطفل بالسمنة المفرطة مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية لوالديه، والتوتر الذي قد يدفع الطفل لتناول المزيد من الطعام، إضافة إلى إصابة الأم بالسمنة أثناء الحمل، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


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