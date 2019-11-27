خامنئي يعترف: الاحتجاجات كانت خطيرة

المواطن - متابعة

أعترف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن الاحتجاجات كانت واسعة وخطيرة وهُزمت جزئيًا، ووصفها بالمؤامرة.

ونقل الإعلام الإيراني عن خامنئي قوله إن” الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك”.

وأضاف: “كانوا يظنون أن رفع أسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم”.

وقال إن “الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيداً، وخطط لها للتخريب والقتل مستغلة رفع أسعار البنزين”.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، يوم الاثنين، أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات “الثورة الخضراء”، التي اندلعت احتجاجاً على التلاعب بالانتخابات في 2009.