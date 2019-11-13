خربين يُشارك في تدريبات المنتخب السوري

المواطن - مروة نبيل

شارك نجم نادي الهلال عمر خربين في تدريبات المنتخب السوري الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة الصين المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس.

ويلعب المنتخب السوري ضد الصين على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال مدير المنتخب السوري الأول، إياد مندو: “عمر خربين عاد من الإصابة وتدرب مع اللاعبين، احتمال مشاركته قائم في حال تعافيه الكامل واكتمال جاهزيته وحسب حاجة المنتخب السوري لخدماته”.

وتابع مندو تصريحاته قائلًا: “جميع اللاعبين جاهزون للقاء عدا أحمد الأشقر وخالد المبيض بسبب الإصابة”، وطالب الجماهير السورية في الإمارات بدعم المنتخب في مباراة الغد، خاصة أن الجمهور الصيني سيتواجد بكثافة لوجود جالية كبيرة.

ويتصدر المنتخب السوري الأول لكرة القدم، ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن الفلبين ثالث الترتيب.