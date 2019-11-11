خطوة ممتازة لنقل مباريات الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

لاقت خطوة القنوات الرياضية السعودية ببث مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر تويتر استحسان الوسط الرياضي مؤكدين أنها خطوة ذكية في عصر التواصل الاجتماعي الذي نعيش فيه.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الشيخي: السوشيال ميديا هي لغة العصر وبث المباريات عبر تويتر خطوة جميلة وسبق إعلامي مما يجعل الجمهور في قلب الحدث.

أما الإعلامي جاسم الحربي فقال: بث مباريات الدوري عبر حساب القنوات الرياضية في تويتر خطوة رائدة يُشكر القائمين عليها الذين أتاحوا البث لكل المشاهدين في أرجاء العالم.

وأتت خطوة بث مباريات الدوري عبر حساب القنوات الرياضية بتويتر وذلك لمنح الجماهير المحبة للرياضة في المملكة والعالم العربي فرصة متابعة مباريات دوري المحترفين من أجل نشر تفاعل كبير وحماس للجماهير العاشقة لكرة القدم.

جدير بالذكر أن حساب القنوات الرياضية سجل تفاعلًا أكثر من 115 مليون مشاهد على مقاطع الفيديو المتعلقة بمباريات الدوري مع تسجيل أكثر من 360 مليون تفاعل عبر حساب القنوات الرياضية.

ويأتي تطور الدوري السعودي وقوته في جذب الكثير من اللاعبين الأجانب والمدربين الجيدين أصحاب الكفاءات مع وجود أكثر من نادٍ ينافس على اللقب، ويُوجد عامل أهم كذلك هو استمرار الإثارة والتشويق حتى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

#صحف محمد الشيخي :

السوشال ميديا هي لغة العصر و بث المباريات عبر تويتر خطوة جميله وسبق اعلامي مما يجعل الجمهور في قلب الحدث. pic.twitter.com/aJZEGYFM2R — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 11, 2019