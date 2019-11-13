خلاف جديد يُقلق #النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر قلقه من نشوب أزمة جديدة لدى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد حل أزمة المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق مع موظفة أمن مطار الملك خالد في الرياض.

وظهر على الساحة في الفترة الأخيرة وجود خلاف قوي بين المغربي حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط؛ وذلك بسبب رفض حمد الله إعطاء أمرابط فرصة تسديد ركلة الجزاء في مباراة أبها التي أُقيمت في الجولة التاسعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير إعلامية مغربية: إن معدل القلق زاد بين مجلس إدارة نادي النصر، وذلك بعد فشل مبادرة الصلح التي قام بها البعض في أصفر العاصمة من أجل إنهاء الخلاف بين أمرابط وحمد الله.

جدير بالذكر أن حمد الله قام بإلغاء متابعته لحساب زميله أمرابط عبر تطبيق الإنستجرام، بينما لم يقم أمرابط بالأمر ذاته.

وفي وقت سابق، عرض فيديو برنامج ”كورة” لقطة لأمرابط وهو يحاول أخذ الكرة من مواطنه عبدالرزاق حمد الله لتسديد ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة أبها.

ورفض حمد الله تنفيذ طلب أمرابط الذي شعر بالحزن، وظهر عليه بشكل واضح بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك أبها حيث كان غاضبًا وذهب إليه يحيى الشهري قائد النصر لسؤاله عن حاله، فرفض أمرابط الوقوف معه محاولًا الذهاب بعيدًا.

وعلّق الحساب الرسمي لـ برنامج كورة في تويتر على فيديو أمرابط وحمد الله بشكل فكاهي قائلًا: ”تراها كورة يا عيال”.

وسجل أمرابط الهدف الرابع للنصر في الدقيقة التاسعة والخمسين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب بيتروس.

أما النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله أحرز هدفين للنصر في الشوط الأول، وسجل يحيى الشهري هدفًا ثالثًا للنصر في شباك أبها.