خيسوس: قمة البرازيل والأرجنتين نارية

المواطن - محمد سمعه

تحدث البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرازيلي عن مواجهة المنتخب الأرجنتيني وديًا في المملكة.

وتحدث خيسوس قائلًا: البرازيل والأرجنتين قمة نارية وأعظم قمة كروية وكلاسيكو في العالم، وأتمنى أن نهزم المنتخب الأرجنتيني غدًا.

وأضاف جابرييل خيسوس: لقد مازحت زميلي أوتاميندي لاعب المنتخب الأرجنتيني وأخبرته بأننا سنفوز على راقصي التانجو، ونحن نلعب في مانشستر سيتي، لكن كل منا سيدافع عن منتخب بلاده.

وستنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجامعة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عبر حسابه في تويتر أنه تم طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين التي تُقام في ملعب الجامعة معقل فريق الهلال.

جدير بالذكر أن تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000 ريال.

واحتاج ملعب جامعة الملك سعود ثلاث سنوات من أجل بنائه وتطويره بالشكل المميز له حاليًا حيث بدأ البناء فيه من عام 2011 حتى عام 2014.

وتم افتتاح ملعب الجامعة بعد بنائه في السابع من مايو من عام 2015 ليكتب شهادة ميلاده وظهوره إلى النور كواحد من أفضل الملاعب المتواجدة حاليًا في المملكة.

وجاءت تكلفة تطوير وبناء ملعب الجامعة خلال ثلاث سنوات بحوالي 215 مليون ريال.