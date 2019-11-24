ديلاهاي 1936 النادرة بمعرض الرياض للسيارات

المواطن - الرياض

في زاوية الصالون الخاص بسيارات شركة worldwide في معرض الرياض للسيارات، تتواجد إحدى السيارات الكلاسيكية النادرة، التي يقف بجانبها دائماً صاحبها كين سميث ذو الـ 77 عاماً.

يتكلم سميث بشغف عن سيارة ديلا هاي 1936م، وهو أشبه بالعاشق الذي يتحدث عن معشوقته، يصف سميث كل قطعة فيها، وكأنها صُنعت من الخيال، تتحدث مع سميث فتغرم بهذه القطعة الكلاسيكية من غرامه بها.

صناعة فرنسية إيطالية

صُنعت ديلاهاي 135 “competition ” 1936م، من قبل المصنع الفرنسي الشهير ” فيجوني وفالاشي “، كان المصنع الذي يديره مهاجرون إيطاليون في فرنسا، يقوم بتصنيع الشاحنات الثقيلة، إلا أنه في عام 1935م بدأ في تصنيع سيارات السباق، حيث تعاون المصنّعان فيجوني وفالاشي فيما بينهما، فكان الأول يقوم بأعمال تصميم السيارات، ويتولى فالاشي مهمة المبيعات والتسويق.

الديلاهي .. سيارة السباقات

صممت السيارة خصيصاً لأحد رجال الأعمال الفرنسيين، المعروف باسم “wolf”، واهتم المصنعان بأدق تفاصيل السيارة، حيث تعد أول سيارة تنافسية انسيابية مكشوفة يتم تنفيذ محيطها الخارجي من قبل “فيجوني وفالاشي”، وهي تمثل بداية عصر تصميم السيارات الانسيابية في العالم، خاضت هذه السيارة سباق “مونت كارلو” عام 1949م، وقادها السائق “Gilles Morris”، كما صُممت خطوطها الانسيابية باليد، وكذلك فتحات مبرد المكينة، كما أن الهدف من تصميمها بهذا الشكل على حد قول مالكها كين سميث، هو أن تبدو ثابتة عند وصولها إلى سرعة 115 ميلاً في الساعة.

ويترك التصميم الداخلي لسيارة ديلاهاي 135 “competition ” 1936م، انطباعاً فخماً لكل من يراها، نظراً لأن أجزاءها الداخلية تحوي زخارف خشبية صُممت يدوياً، وتمت حياكة مراتبها بجلد النعام الفاخر.

السيارة الكلاسيكية الأشهر

أحرزت سيارة ديلاهاي 135 أكثر من مرة لقب “الأفضل في العرض”، ودائماً يمنحها محكمو نادي السيارات الكلاسيكية الأمريكية 100 نقطة كاملة، بسبب تكاملها في عالم السيارات الكلاسيكية، أما عن سعرها فيتحدث سميث قائلاً: “إن هذه السيارة تستحق من 15 إلى 30 مليون دولار، كما أنه من غير الممكن تحديد سعرها لأنها تعتبر سيارة أحلام مقتني السيارات الكلاسيكية”.

تبهر سيارة ديلاهاي 135 “competition ” 1936م، زوار معرض الرياض للسيارات، وستكون متاحة للبيع في مزاد السيارات، وسيبقى أمر بيعها بيد مالكها ذي الـ 77 عاماً، الذي يرى أن من سيخطف شغفه بهذه السيارة، يجب أن يمنحها أكثر من 15 مليون دولار.