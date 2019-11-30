رئيس الحرس الملكي: قصة بناء ومسيرة وطن في عهد ملك الحزم

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

قال رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله: “إن هذه المناسبة الغالية تأتي على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى هذا العهد الميمون”.

وأضاف: عندما نتحدث عن ملك الحزم والعزم فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن ، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصادياً واستراتيجياً ومحلياً وعالمياً”.

وتابع: “تعتبر كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى خطاب مفصل للسياسية الداخلية والخارجية ليؤكد أيده الله أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بمساعدة ومتابعة عضده سمو سيدي ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رعاه الله ، وتعد قمة مجموعة العشرين التي سوف تستضيفها السعودية بالرياض ، تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وختم رئيس الحرس الملكي بقوله: “وبهذه المناسبة الغالية مناسبة ذكرى البيعة أرفع التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده الأمين رعاه الله داعياً الله عز وجل أن يطيل في عمرهم ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه”.