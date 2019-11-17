رحلات تعليمية تفاعلية للائحة الموارد البشرية
بهدف رفع وعي الموظفين

رحلات تعليمية تفاعلية للائحة الموارد البشرية

2019/11/17
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الخدمة المدنية رحلاتها التعليمية المتخصصة في شرح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بطريقة تفاعلية.

وسيتمكن موظفو القطاع العام وكذلك موظفو الموارد البشرية في الجهات الحكومية خلال هذه الرحلات التفاعلية من الإلمام باللائحة التنفيذية ومعرفة كيفية استخدامها، كما تهدف الرحلات التعليمية التفاعلية إلى رفع وعي الموظفين في القطاع الحكومي من خلال معرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتتكون الرحلات التعليمية التفاعلية من رحلتين مختلفتين إحداهما مخصصة للموظفين والأخرى مخصصة لمسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية.

وتمر الرحلة التفاعلية بكافة أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية من خلال مسار لكل رحلة بشكل مبسط يشرح الجوانب المتعلقة بكل مسار، وباستخدام مقاطع مرئية متسلسلة تم استخدام تقنية الوسائط المتعددة المدعومة برسومات في تنفيذها.

ويمكن الاطلاع على الرحلات التعليمية التفاعلية من خلال الرابط التالي: هنا

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