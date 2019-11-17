رحلتان تعليميتان لشرح لائحة الموارد البشرية

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الخدمة المدنية رحلاتها التعليمية المتخصصة في شرح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بطريقة تفاعلية، لتمكين الموظفين من معرفة حقوقهم وواجباتهم والإلمام باللائحة.

وأتاحت الخدمة المدنية رحلتين إحداهما للموظفين والأخرى لمسؤولي الموارد البشرية وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

ودخلت اللائحة الجديدة حيز النفاذ اعتبارًا من يوم الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م.