رسالة خاصة لـ #الهلال بعد تصريحات مدرب #النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر رسالة من تصريحاته الأخيرة إلى الهلال الذي يعد المنافس الأبرز لأصفر العاصمة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان روي فيتوريا تحدث بعد فوز النصر على أبها قائلًا: نسعى دائمًا إلى تحقيق نتائج مميزة ولا نعلم متى سيُحسم الدوري، وأخبرت اللاعبين بعد الفوز على الهلال، بضرورة الاستمرار على هذا المنوال.

وأتت تصريحات فيتوريا لتخبر الفريق الهلالي أن المنافسة على الدوري لا تزال في الملعب، كما أنه يجب على لاعبي أزرق العاصمة الانتباه من صحوة نادي النصر الأخيرة، خاصة أن أي تعثر لفريق الهلال في المباريات القادمة بـ الدوري سيقابله انتصار للنصر وهو ما قد يجعل أصفر العاصمة يصعد إلى صدارة الدوري كما حدث في الموسم الماضي.

وكان الهلال ظل متصدرًا دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي لجولات عديدة ثم تعثر الهلال بسبب وجود المدرب الكرواتي زوران ماميتش مما مكّن النصر من الصعود إلى الصدارة، التي ظل محتفظًا بها حتى تُوج بـ الدوري الاستثنائي في الموسم الماضي بفارق نقطة عن الهلال.

ويتواجد الهلال في المركز الأول بـ20 نقطة، ويُلاحقه النصر برصيد 17 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة والفيصلي رابعًا بنفس رصيد الأهلي والنصر.

أما الشباب فتراجع للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، حيث لم يتغير موقف الاتحاد الذي تلقى ست هزائم في الدوري منها أربع على التوالي.