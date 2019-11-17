رسالتان تُنبهان #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسالتين تُنبهان الفريق حول كواليس مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام نادي أوراوا الياباني.

وقبل أسبوع من مواجهة الإياب، قال البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب وسط نادي أوراوا الياباني إن فريقه لن يتنازل عن لقب دوري أبطال آسيا أمام الهلال، خاصة أن المباراة ستُقام في طوكيو ووسط حضور جماهيري كبير لمساندة أوراوا.

وأضاف إيفرتون، أن جماهير أوراوا ستدفع لاعبي الفريق الياباني لتحقيق الفوز على الهلال وتعويض خسارة جولة الذهاب.

أما الرسالة الثانية فكانت من الياباني تومواكي ماكينو مدافع نادي أوراوا الياباني، حيث قال عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

بالطبع تُمثل هاتان الرسالتان تنبيهًا هامًا لنجوم الهلال من أجل استغلال الفرص التي ستتاح لهم للتسجيل في شباك أوراوا بجانب التركيز على تقليل الأخطاء من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا نحو حسم اللقب الآسيوي.

الذهاب حُسم بهدف وحيد

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم 9 نوفمبر الجاري، بفوز الهلال بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث سجل البيروفي أندري كاريلو هدف الفوز.

رقم 7 يُبشر الهلال

ويدخل الهلال مواجهة أوراوا، ولم يحقق أي فريق عربي لقب دوري أبطال آسيا في آخر سبع سنوات بداية من عام 2012 حتى عام 2018، حيث كان السد القطري آخر فريق عربي مُتوج بدوري أبطال آسيا في عام 2011.

وتكرر الأمر ذاته مع الهلال في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999، حيث لم يُتوج أي ناد عربي بلقب دوري أبطال آسيا بعد تتويج الهلال به في عام 1992 على حساب نادي الاستقلال الإيراني، ثم فاز الهلال باللقب في عام 2000.

ويأمل الهلال في أن يكون رقم سبعة حليفه أمام أوراوا للفوز باللقب الثالث له في دوري أبطال آسيا.