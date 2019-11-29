رسميًا .. إقالة أوناي إيمري من تدريب أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة عن إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة بالأمس من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي لـ أرسنال عبر الإنترنت أن السويدي فريدي لوجونبيرج نجم أرسنال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول خلفًا لإيمري.

وكان أرسنال خسر بثنائية مقابل هدف أمام نادي إينتراخت فرانكفورت أمس الخميس، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات في مدينة لندن الإنجليزية.

جدير بالذكر أن أوناي إيمري كان تولى تدريب أرسنال في صيف 2018 خلفًا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر الذي مكث 22 عامًا مع الجانرز قبل الرحيل.