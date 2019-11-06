رقم مميز لـ جيوفينكو في دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

ظهر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى جيوفينكو مع الهلال في النسخة الحالية، مؤكدًا أنه يمتلك رقمًا مميزًا في المسابقة.

وأضاف حساب البطولة الرسمي: “لقد صنع سيباستيان جيوفينكو 24 فرصة في دوري أبطال آسيا حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر سيتواجد في النهائي”.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب” مباراة الهلال ضد نظيره أوراوا ريد دياموندز، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد أوراوا المقبلة، أملًا في تحقيق الفوز، وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.