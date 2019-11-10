ركن توعوي ضد العنف الأسري

المواطن - الرياض

شاركت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض بركن توعوي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى جانب جهات عدة، منها لجنة رعاية السجناء (تراحم) ومركز بصمة لذوي الاحتياجات الخاصة وقسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة بحضور 200 زائرة.

ويأتي الهدف من مشاركة وحدة الحماية بركنها الذي يمثل القسمين الاجتماعي والنفسي، توضيح دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف الأسري وإبراز إسهامات الخدمة الاجتماعية التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع وذكر الإجراءات المتبعة من قبل الوحدة منذ استلام البلاغ إلى حين حل المشكلة.

كما جرى تقديم الاستشارات والاستفسارات عن نظام الحماية وحماية الطفل من الإيذاء ومركز البلاغات (1919).