رونالدو يُنهي أزمته مع مدرب يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو، استعدادًا للانضمام لتدريبات البيانكونيري قبل استئناف المباريات.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال الأول إلى التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعدما سجل ثلاثية في شباك ليتوانيا وهدفًا في لوكسمبورج.

وأكد موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن رونالدو وصل، اليوم الثلاثاء، إلى كونتيناسا مقر تدريبات يوفنتوس، بعد عودته من المشاركة مع منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2020.

وأضاف الموقع الإيطالي أن رونالدو سيبدأ الاندماج في تدريبات يوفنتوس الجماعية، استعدادًا لمباراة أتالانتا المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشار “توتو ميركاتو” إلى أن رونالدو سيحاول إغلاق الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد استبداله أمام ميلان في الجولة الـ12، وحالة الغضب التي ظهرت عليه من قرار مدربه ماوريسيو ساري.