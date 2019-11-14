رينارد يُشيد برد فعل لاعبيه ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد أن ركلة جزاء أوزبكستان وضعت الأخضر في موقف حرج، مشيدًا في الوقت ذاته برد فعل اللاعبين اليوم.

وتحدث رينارد بعد مواجهة اليوم قائلًا: “ذكرت سابقًا بأن مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان ستكون أكثر صعوبة من سابقاتها وهذا ما حدث اليوم، كانت مباراة صعبة على كلا المنتخبين”.

وتابع المدرب الفرنسي: “ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة منتخب أوزبكستان وضعتنا في موقف حرج، ولكن ردة فعل اللاعبين كانت إيجابية فلم يتراجعوا وتعاملوا بشكل جيد”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي قائلًا: “الحظ لا يُكسب الفريق دائمًا، بل بموهبة اللاعبين وإصرارهم، فمن شاهد هدفنا الثالث يدرك بأن لدينا لاعبين موهوبين”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “هدفي واضح بأن أتجاوز المرحلة الحالية في الوقت الراهن، وأن أمنح المواهب الفرصة لتكوين مجموعة قوية وشابة”.

ولعبت السعودية ضد أوزبكستان اليوم على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ونجح الأخضر في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية في الوقت القاتل.