زياد الدريس يشتكي من الخطوط السعودية بسبب واقعة مؤسفة

زياد الدريس يشتكي من الخطوط السعودية بسبب واقعة مؤسفة

2019/11/03
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اشتكى زياد الدريس، مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو سابقاً، من تأخر إحدى الرحلات الجوية التي انطلقت من الرياض إلى جدة لمدة ساعة ونصف.

وعبر الدريس، عن استيائه من التأخير مع انتظار الركاب واعتذار قائد الطائرة بلغة إنجليزية دون احترام للهوية والناقل السعودي، بحسب تعبيره.

وكتب الدريس، عبر تغريدة له “تأخرت الرحلة sv1025 اليوم من الرياض إلى جدة عن موعد الإقلاع المقرر ساعة ونصف، والركاب في الطائرة المغلقة ينتظرون تقرير مصيرهم!”.

وأضاف: “لاحقاً تحدّث الكابتن باللغة الإنجليزية (فقط) موضحاً ومعتذراً، بلا احترام لهوية الركاب والوطن والناقل السعودي!

هل من توضيح؟!”.


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