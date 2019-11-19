سبب إغلاق الجبل الأخضر في عسير!

المواطن - حسن عسيري - أبها

كشفت أمانة منطقة عسير، سبب إغلاق منتزه جبل ذره بأبها المعروف بالجبل الأخضر.

وقالت الأمانة في بيان لها ردًّا على ما تم تداوله مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الإخبارية، بشأن إغلاق منتزه جبل ذره ووضع دوريات أمنية: إن سبب الإغلاق هو انتهاء مدة عقد المستثمر المشغل للموقع والإعلان عن طرح تأجير الموقع في المزايدة العامة عبر بوابة فرص.

وأضافت أمانة عسير أنها لا تألو جهدًا في سبيل فتح المجال أمام المستثمرين من المنطقة ومن خارجها للدخول إلى خارطة الاستثمار، حيث أخذت على عاتقها تقديم كافة التسهيلات التي وجه بها أمير المنطقة تركي بن طلال لدعم كافة المبادرات الاستثمارية، وتقديم كل أسباب الدعم للمستثمرين، بما يعزز التنمية المستدامة لمنطقة عسير وفقًا للخطط والإستراتيجيات التي تنفذها الأمانة بعد دراسة المواقع، وتوفير سبل استثمارها.