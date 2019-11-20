سبب قد يدفع رونالدو لمغادرة يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يُعتبر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف المشترك بين إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات الفردية والبطولات.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنه في حال انتهاء الموسم الرياضي الجاري كسابقه، دون تحقيق يوفنتوس اللقب الأوروبي، سيعتبر ذلك بمثابة نهاية العلاقة بين كريستيانو رونالدو واليوفي في الصيف المقبل.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، فيما يحصل قائد المنتخب البرتغالي على 30 مليون يورو راتبًا سنويًا.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم للبرتغالي رونالدو مع الفريق، حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي.