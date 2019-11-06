سجن مشدد وغرامة 36 ألف ريال بسبب قتل قطة!

سجن مشدد وغرامة 36 ألف ريال بسبب قتل قطة!

2019/11/06
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

سجن مشدد وغرامة قاسية كانت العقوبة التي فرضتها محكمة ماليزية على رجل، بعد أن أقدم على قتل قطة بـ”طريقة وحشية”.

القضية أثارت لغطًا وغضبًا شعبيًّا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، لتأمر المحكمة بالسجن 34 شهرًا، ودفع غرامة قدرها 9700 دولار أي ما يعادل 36 ألف ريال.

الرجل الماليزي يبلغ من العمر 42 عامًا، وأدين بتهمة انتهاك قوانين حماية، على إثر وضعه القطة داخل منشفة للملابس في سبتمبر من العام الماضي.

إلا أن الجاني سيبقى طليقًا مقابل دفعه كفالة؛ لأنه ينوي استئناف الحكم. وهذا الرجل هو الشخص الثاني الذي يصدر بحقه حكم بالسجن لقتله حيوانًا، إذ سجن سائق سيارة أجرة لمدة عامين بتهمة ارتكاب جريمة مماثلة في يناير الماضي.


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