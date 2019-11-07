سر حالة الاستياء بين جماهير #الهلال قبل النهائي الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير نادي الهلال، وذلك قبل 48 ساعة من خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعبرت مجموعة من جماهير نادي الهلال عبر موقع ” تويتر” عن استيائها بسبب تأخر إصدار تذاكر المباراة النهائية الذي كان من المقرر إصدارها اليوم الخميس كما أُعلن سابقًا.

استياء من التأخير

وقال حساب يحمل اسم يوسف الشماري: “تذاكر الهلال وأوراوا متى تُفتح يا ناس؟”.

بينما قال محمد: “وش صار على تذاكر الهلال متى بتُطرح؟”.

وقال خويلد الشاعر: “وين تذاكر الهلال إلى الآن ما طُرحت”.

واندهش جمهور الهلال من التأخر في طرح التذاكر خاصة أن المباراة مُتبقٍ عليها ساعات قليلة، حيث تود فئات عريضة من جماهير الأزرق الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود وذلك من أجل دعم الهلال للفوز باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الهلال.

يذكر أن حساب شركة صلة الرياضية في تويتر لم يُحدد حتى الآن موعد بيع تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الأسعار المقررة

وستكون أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا كالتالي: