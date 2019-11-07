سعودية تواجه السجن في لندن بتهمة تسميم طفل بالأنسولين

المواطن - متابعة

أدانت محكمة بريطانية مواطنة سعودية، وأصدرت بحقها حكما بالسجن 4 سنوات ونصف، بعد اتهامها بتسميم “طفل” عمدا باستخدام الأنسولين.

المحكمة وجهت لمواطنة سعودية تبلغ من العمر 29 عاما تهمة إعطاء الطفل كميات خطيرة من الأنسولين في أحد مستشفيات الأطفال في لندن، بالاشتراك مع زوجها البالغ 38 عاما، قبل أن تبرئ المحكمة بعد ذلك الزوج من هذه التهمة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية؛ فإن الزوجين كانا تحت الكفالة المشروطة قبل أن يختفيا؛ حيث ما زال البحث جاريًا عنهما؛ فيما أصدرت المحكمة حكمها بسجن الزوجة أربع سنوات ونصفًا غيابيًّا.

وقالت المحكمة إنها تُخفي هوية الطفل لأسباب أمنية وخاصة بالتحقيقات؛ مشيرة إلى أن المتهمة تواجه اتهامات بالتعامل بقسوة مع الطفل وارتكاب مخالفات خطيرة بحقن الطفل بإبر الأنسولين بكميات كبيرة، رغم عدم الحاجة له؛ حيث إن الطفل لا يعاني من مرض السكر؛ مما تَسَبّب له في هبوط حادّ في السكر، كاد يودي بحياته.