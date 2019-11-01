سيناريو مباراة الأهلي والاتحاد يُرسل شبح الاستقالة لإدارة الحائلي

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تواجه خطرًا كبيرًا؛ بسبب حالة الغضب الجماهيري عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد بالأمس في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسقوط العميد بنتيجة 2-1.

وقال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: بعد ما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد أؤيد استقالة إدارة أنمار الحائلي، الإدارة متخبطة وقرارات خاطئة أثرت بالسلب على النادي، لا أعرف لماذا انتظر الحائلي فترة طويلة حتى أقال سييرا بعد ثمانية أسابيع، وإذا انتظرت ليناير وأتت بمدرب فسوف يقول لك بأنه لم يختر اللاعبين، الوضع مؤسف للغاية في النادي.

وكانت قناة 24 الرياضية أطلقت استفتاءً عبر حسابها في تويتر حول رأي جمهور الاتحاد في استقالة إدارة أنمار الحائلي بعد الخسارة في مباراة الأهلي والاتحاد ليرحب 58% بقرار الاستقالة في حال تم اتخاذه من الإدارة الاتحادية.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد، يحتل الفريق الأهلاوي حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفريق الاتحادي في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.

وفي مباراة الأهلي والاتحاد، تمكن النجم السوري عمر السومة من إحراز الهدف الحادي عشر في شباك العميد وذلك خلال لقاءات الأهلي والاتحاد التي شارك فيها.

وكشف المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد السر وراء خسارة فريقه في مباراة الأهلي والاتحاد التي أُقيمت أمس الخميس في الدوري.

وتحدث كريم الأحمدي قائلًا: العميد افتقد للتركيز في مباراة الأهلي والاتحاد، وهذا جعل كفة الراقي أرجح وأقوى، وهو ما مكنه من الفوز.

وأضاف الأحمدي: لا أعرف ماذا يحدث للاتحاد، لقد تدربنا بشكل جيد، وأبدينا استعدادًا كبيرًا لمباراة الأهلي والاتحاد، ولكن في النهاية حدث ما كنا لا نتمنى.

يذكر أن خسارة العميد في مباراة الأهلي والاتحاد، هي الرابعة له على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.