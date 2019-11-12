شاهد.. إطلاق 60 قمرًا صناعيًّا دفعة واحدة!
ضمن مهمة Starlink

شاهد.. إطلاق 60 قمرًا صناعيًّا دفعة واحدة!

2019/11/12
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نجح مجمع الإطلاق SLC 40 في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي في فلوريدا، في إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9، التابع لشركة SpaceX، وعلى متنه 60 قمرًا صناعيًّا صغيرًا من منظومة Starlink.

وقبل 6 أشهر حضرت شركة “سبيس إكس” الأمريكية لإطلاق صاروخها الفضائي “فالكون-9″، الذي سيحمل 60 قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء.

وأشارت الشركة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ ضمن مهمة “Starlink” كانت قد تأجّلت بسبب ظروف الطقس، ومن المفترض أن انطلق “فالكون-9” وعلى متنه 60 قمرًا صناعيًّا صغيرًا من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

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