شاهد.. إطلاق 60 قمرًا صناعيًّا دفعة واحدة!

المواطن - متابعة

نجح مجمع الإطلاق SLC 40 في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي في فلوريدا، في إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9، التابع لشركة SpaceX، وعلى متنه 60 قمرًا صناعيًّا صغيرًا من منظومة Starlink.

وقبل 6 أشهر حضرت شركة “سبيس إكس” الأمريكية لإطلاق صاروخها الفضائي “فالكون-9″، الذي سيحمل 60 قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

وأشارت الشركة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ ضمن مهمة “Starlink” كانت قد تأجّلت بسبب ظروف الطقس، ومن المفترض أن انطلق “فالكون-9” وعلى متنه 60 قمرًا صناعيًّا صغيرًا من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.