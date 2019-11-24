شاهد .. بث مباشر لـ مباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد.

وستنطلق مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة ، السابعة مساءً بتوقيت اليابان على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.

وحرصت الجماهير الهلالية على الحضور بقوة لمساندة الأزرق أمام نادي أوراوا حيث ذكر برنامج ” الدوري مع وليد” أن 1251 فردًا من مشجعي الهلال سافروا إلى مدينة طوكيو اليابانية عبر ثلاث طائرات من الرياض.

وكان اللاعب البيروفي أندري كاريلو، هو من أحرز هدف فوز الهلال في مواجهة الذهاب أمام أوراوا في المباراة التي أُقيمت في التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويطمح فريق الهلال للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن خسر الفرصة في التتويج باللقب مرتين عامي 2014 و 2017.

لمتابعة البث اضغط هنا