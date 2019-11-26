شاهد جاذبية الأميرة شارلوت بعد 20 عامًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نشر موقع ديلي ميل البريطاني، صورًا جذابة تُظهر كيف سيبدو أطفال العائلة المالكة البريطانية عندما يكبرون، من خلال برامج الكمبيوتر، ويبدو أن الأميرة شارلوت ستخطف الأضواء عند بلوغها الخامسة والعشرين، فمن الأمير آرشي إلى جورج، إليكم الصور:

آرشي:

حدد برنامج الكمبيوتر كيف سيبدو وجه الأمير آرشي، ابن الأمير هاري، وميغان ماركل، في عمر الـ21، حيث بدا أنه اكتسب لون شعر أبيه وأنفه، بينما تشبه عيناه ميغان، ويورث عنها النمش.

الأميرة شارلوت:

في سن الـ 25، ستبدو الأميرة البريطانية مميزة بفكها المحدد وراثة عن أبيها، وشعرها الداكن عن أمها، والعيون العسلية الجذابة.

الأمير لويس:

بحسب الشكل الذي استنبطه برنامج الكمبيوتر، سيكون الأمير لويس نسخة من أبيه ويليام، باستثناء عيونه التي تشبه عيون كيت ميدلتون.

الأمير جورج:

سيتميز الأمير جورج في سن الـ 27 بوسامة وجاذبية مختلفة عن أخيه، بأنف مشابه لكيت، وفك محدد، وعينين بنيتن، وشعر أشقر.

سافانا فيليبس:

بعدد 22 عامًا من الآن، ستبلغ الأميرة سافانا 30 عامًا، وهي أول أبناء أحفاد الملكة، وابنة بيتر فيليبس، وزوجته أوتم، وستبدو أكثر شبهًا بأمها بشعرها الأشقر وأنفها وعينها، بينما سيكون الفم أقرب إلى بيتر.