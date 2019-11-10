شاهد.. حمرة الخجل على وجه جونسون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اضطر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إلى أن يقفز خطوة إلى الوراء، عندما أخطأ بالتقدم أمام الحشد لوضع إكليل من الزهور أمام نصب تذكاري.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، تغير لون وجه جونسون قليلًا إلى اللون الأحمر، عندما بدأ بالسير تجاه النصب التذكاري، بينما كان الضابط يأمر الجنود والنساء بالوقوف.

هذه هي المشاركة الأولى لـ جونسون في إحدى الذكريات، منذ تعيينه كرئيس وزراء، ويُقام الاحتفال لتكريم مساهمات رجال ونساء الخدمات المدنية والعسكرية وأعضاء الكومنولث في الحرب العالميتين والنزاعات اللاحقة.

وضع دوق ويسكس، والأميرة آن، ودوق كينت أكاليلهم، ثم أمر الضابط الحضور بالوقوف، وهي الإشارة التي تعين على جونسون توقعها والانتظار، لكنه تقدم خطوات قبل أن يدرك خطأه الذي أوقعه في حرج لمخالفة البروتوكولات ويتراجع.

في تغريدة في وقت سابق من اليوم، قال جونسون: “اليوم سأفكر في الرجال والنساء الذين قدموا الكثير لحماية بلدنا وحتى نعيش اليوم في سلام”.