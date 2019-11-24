صحيفة الجزيرة تعتذر لبتال القوس بسبب تغريدة

المواطن - مروة نبيل

قدمت صحيفة الجزيرة اعتذارها للإعلامي بتال القوس بسبب تغريدة بالخطأ عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان بتال القوس قد هنأ الزعيم بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للهلال.. لفهد بن نافل،، مبروك للهلاليين.. أخيرًا تم ترويض العاصية.. فريق قدم مهر البطولة بالكامل”.

وأعاد حساب صحيفة الجزيرة الرسمي تغريدة بتال القوس، وعلق عليها قائلًا: “الله لا يبارك فيك.. الهلال خضع آسيا، وخضع معها ناس واجد.. موتوا بغيضكم”.

ولاقت تغريدة صحيفة الجزيرة ردود فعل غاضبة عبر “تويتر”، حيث أبدى عدد من الإعلاميين استياءهم من هذه الكلمات المسيئة، مطالبين بتدخل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي واتخاذ خطوات صارمة.

واعتذر حساب الصحيفة عبر “تويتر” على هذه التغريدة، وقال: “نشر في حساب الجزيرة تغريدة عن طريق الخطأ من أحد الزملاء كان يريدها في حسابه الشخصي، وتم حذفها، ونعتذر للزميل العزيز بتال القوس على هذا الخطأ غير المقصود.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.