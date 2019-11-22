صورة تجمع محمد بن سلمان والجلعود
خلال انطلاقة بطولة إيه بي بي فورمولا

صورة تجمع محمد بن سلمان والجلعود

2019/11/22
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدرعية

نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود صورة جمعته، اليوم الجمعة، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية.

وعلق الجلعود على الصورة التي نشرها بحسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “يبهرك بفعله.. وبصموده.. وبشموخه.. فهو للوطن.. والناس.. والمستقبل دمت يا سيدي””.

وتسابق العديد من حضور فعاليات مسابقة فورمولا إي الدرعية، على التقاط صور السيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته المسابقة.

وفي كل مناسبة يحضرها ولي العهد يتسابق الحضور على توثيق هذه اللحظة عبر صور السيلفي أو مقاطع الفيديو فيما يلبي الأمير محمد بن سلمان، رغبات الحضور بكل تواضع.

وكان ولي العهد، شهد اليوم، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة إيه بي بي فورمولا إي للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية

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