طالب يقتل ويصيب 5 ثم ينتحر

المواطن - متابعة

أقدَم مراهق أمريكي على إطلاق النار في ملعب مدرسته الثانوية بشمال لوس أنجلوس، أمس الخميس، مما أدى إلى مقتل اثنين من رفاقه وإصابة 3 آخرين، قبل أن يحاول الانتحار.

وتلقت الشرطة اتصال النجدة الساعة 07:38 بالتوقيت المحلي، في وقت كان عدد من الطلاب قد التحقوا بصفوفهم، بينما كان آخرون لا يزالون يتوافدون إلى المدرسة.

وقال كنت فيغنر، من مكتب شريف لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الواقعة بعد دقيقتين من حصولها، ليجدوا في الملعب 6 أشخاص مصابين بطلقات نارية، جميعهم طلاب.

بدوره، أوضح الشريف، أليكس فيلانويفا، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، لكن تبين أن بينهم المشتبه به الذي أدخل إلى المستشفى بوضع حرج، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بشاب آسيوي مسجل في هذه المدرسة الثانوية ويقطن في سانتا كلاريتا.

وكانت قوات الأمن قد فتشت لأكثر من ساعة عبثًا عن مطلق النار في المنطقة السكنية المحيطة والتلال القريبة من المدرسة، لاعتقادها أنه لاذ بالفرار.

لكن الشرطة شاهدت صورًا لكاميرات مراقبة تظهر بوضوح المشتبه به في الفناء وهو يسحب مسدسًا من حقيبته ويطلق النار على 5 أشخاص، ثم يطلق النار على رأسه.

وأضاف أن السلاح، وهو مسدس نصف أوتوماتيكي، قد عثر عليه فارغًا، لافتًا إلى أنه ليس هناك من مشتبه به ثان مطلوب.

وقد بدأ التحقيق للتوّ، لكن في هذه المرحلة لم يتضح ما إذا كان هناك أي دافع أو أيديولوجية محددة وراء إطلاق النار هذا، بحسب ما قالت القوات الأمنية التي استجوبت والدة مطلق النار وصديقته.

وأعلن الشريف أن إطلاق النار أدى إلى مقتل شخصين، هما طالبة ثانوية تبلغ من العمر 16 عامًا وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وقد توفي كلاهما متأثرين بجروحهما بعد نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.