طيران ناس يشارك في معرض دبي للطيران

المواطن - الرياض

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في معرض دبي للطيران للعام 2019، الذي سيقام في مطار آل مكتوم الدولي “دبي وورلد سنترال”، لمدة 5 أيام من 17 إلى 21 نوفمبر 2019م حيث يعد المعرض الحدث الأبرز في قطاع الطيران عالميًا.

وسيقوم طيران ناس بإبراز الجديد من الخدمات والمنتجات والخطط المستقبلية التوسعية، وأوضح طيران ناس أن مشاركته في هذا المحفل الدولي تهدف إلى تعزيز الحضور كناقل جوي وطني رائد على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الفرص التي توفّرها هذه الأحداث لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع أهم صنّاع القرار في قطاع الطيران في العالم”.

وكان طيران ناس قد أعلن عن إطلاق استراتيجيته التوسعية خلال العام الجاري، وشملت تدشين وجهات غير مسبوقة وفريدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته الذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون راكب، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية.

يذكر أن طيران ناس سيشارك في معرض دبي للطيران بشاليه مستقل وجناح مشترك تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني، إيمانًا منه بأهمية معرض دبي للطيران الذي يقام بشكل دوري كل سنتين، ويعدّ أحد أكبر وأهم معارض الطيران في العالم، ويستقطب أبرز قادة القطاع وأهم المختصين في مجالاته كافة.