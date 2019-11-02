عبدالرزاق حمد الله .. Super Man #النصر المتخصص في إسكات المنتقدين

المواطن - محمد سمعه

يُبدع المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، في كل مباراة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك أملًا في المنافسة على لقب الهداف وقيادة العالمي للفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وواصل حمد الله هوايته المفضلة وهي إحراز الأهداف، حيث سجل في الهلال هدفين ثم عاود الكرّة وسجل هدفين اليوم في شباك أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمد الله لا يتأثر بالانتقادات:

ودائمًا ما يعود حمد الله أقوى من الانتقادات بشكل قوي ويسجل أهداف حاسمة لمصلحة العالمي، خاصة أن حمد الله تعرض لانتقادات واتهامات بالتمثيل وعدم التركيز في إحراز الأهداف في شباك الخصوم، ليتمكن اللاعب حتى الآن من إحراز ستة أهداف لينافس بهم على لقب هداف الدوري مع البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال.

وكرر حمد الله سيناريو الموسم الماضي حيث دائمًا ما يتألق ويفوز بلقب الهداف في حال سجل في شباك الهلال، وهو ما حدث في ديربي الرياض يوم 27 أكتوبر الماضي بعد إحرازه لهدفين، قد يكونان السبب في فوزه بلقب الهداف وفوز النصر مجددًا بلقب الدوري.

وافتتح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل للنصر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من مباراة أبها بطريقة جميلة.

وأضاف اللاعب يحيى الشهري بعد ذلك الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة السادسة والعشرين، ثم سجل حمد الله الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة السادسة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم العالمي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الرابع للعالمي في الدقيقة الـ59 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي بيتروس.

النصر يصعد للوصافة:

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز العاشر.