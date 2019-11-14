عبدالعزيز الفيصل لـ المسحل: عطاء مميز أتمنى استمراره
لتحقيق تطلعات الشارع السعودي

عبدالعزيز الفيصل لـ المسحل: عطاء مميز أتمنى استمراره

2019/11/14
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أجرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اتصالًا هاتفيًا برئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل وبعثة المنتخب السعودي الأول بعد الفوز على أوزبكستان.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تهنئته إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة وتصدره للمجموعة.

وتمنى عبدالعزيز الفيصل أن يستمر هذا العطاء المميز في المباريات القادمة وتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي السعودي، وتقديم صورة تعكس مدى تطور كرة القدم في المملكة.

ولعبت السعودية ضد أوزبكستان اليوم على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد أوزبكستان عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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