عبدالعزيز الفيصل يؤازر نجوم الأخضر

المواطن - محمد سمعه

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ظهر اليوم الأحد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمؤازرتهم قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتواجد عبدالعزيز الفيصل مع المنتخب السعودي حيث اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد.

وأكد رئيس هيئة الرياضة على ثقته الكبيرة في لاعبي الأخضر من أجل تحقيق نتائج إيجابية لكرة القدم السعودية.

وبدوره قدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز الفيصل على اهتمامه الكبير برياضة الوطن.

ومن المقرر إقامة مباراة السعودية وأوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.