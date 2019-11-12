عبدالعزيز الفيصل يشارك المواهب الشابة تمارينهم

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة عبدالعزيز الفيصل اليوم؛ للاطمئنان على سير العمل وقضاء يوم كامل مع اللاعبين.

وشارك رئيس الهيئة العامة للرياضة، المواهب السعودية الشابة تمارينهم اليومية واجتمع بالطاقم الإداري والفني لبرنامج الابتعاث؛ من أجل الوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم المزيد من الدعم.