عبدالعزيز الفيصل يُعلق على أزمة #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الأزمة الحالية بين رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

وازدادت حدة الخلافات في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث طلب منصور بن مشعل حل مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال تصريحات تلفزيونية: “هناك لوائح وأنظمة تحكم كل هذه الأمور، ويجب أن يعودوا إليها.. ونطالب الجميع بتطبيق اللوائح”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: “الخطاب المنتشر من قبل مشرف العام على الكرة في الأهلي موجه إلى رئيس النادي وليس إلى الهيئة العامة للرياضة، فالنادي هو من يعقد الجمعية العمومية غير العادية”.