عدسة ” المواطن” تُوثق العرض الاستعراضي لرالي الرياض

المواطن - محمد سمعه .. تصوير - خالد الحمودي

حرصت صحيفة ” المواطن” على توثيق أبرز لحظات العرض الاستعراضي لرالي الرياض الذي انطلق أمس الخميس.

وأعطى الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية شارة انطلاق رالي الرياض.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء منح الأمير خالد بن سلطان لشارة انطلاق رالي الرياض والذي يُعد ضمن الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة قد أعلن عن المراحل الثلاث في رالي الرياض حيث كانت المرحلة الاستعراضية في رالي الرياض، عند الساعة 3:45 مساء أمس الخميس، بجوار الصالات الخضراء.

وستكون المرحلة الثانية “رماح”، اليوم الجمعة عند الساعة 7:30 صباحًا، أما المرحلة الثالثة “الجنادرية” في رالي الرياض ستنطلق، غدًا السبت عند الساعة 7:30 صباحًا.