المواطن - محمد سمعه

كشف أحد عشاق نادي الهلال، عن تشجيع بعض الجماهير اليابانية للفريق الهلالي أمام أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

ومن خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat قال: إلى هذه الدرجة عشق الهلال يصل إلى اليابان.

وأكمل المشجع الهلالي موجهًا حديثه للجمهور الياباني: تشجعون الهلال؟ صحيح.

وعلى الفور أشار المشجعون اليابانيون بتشجيعهم للزعيم الآسيوي، الذي يخوض مهمة كبرى من أجل الانتصار وتحقيق اللقب الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر 19 عامًا.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى اليابان قادمة من الرياض استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل في مدينة سايتاما.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر Snap Chat فيديو قصير للاعبي الهلال وهم يجرون حول الملعب قبل الاستماع لنصائح المدرب رازفان لوشيسكو الفنية، حول طريقة اللعب، التي سيخوض بها الفريق الهلالي مباراة الإياب.

ويُعد النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال هو أكثر لاعبي أزرق العاصمة، رغبة في التتويج بـ دوري أبطال آسيا من أجل إنهاء مسيرته بالفوز بالبطولة القارية الكبيرة ولتحقيق إنجاز سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تحقيقه.

ولم يُتوج محمد الشلهوب بـ لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وفي حال الفوز به في العام الجاري، فسيكون اللاعب حقق اللقب بعد 19 عامًا ليكون اللاعب صاحب أكبر فارق من السنين بين بطولتين في دوري الأبطال تُوج بهما.

اليابانيون محبون للهلال😍🔝 pic.twitter.com/gR2RaMha3I — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 18, 2019