عوامل تزيد من الولادة المبكرة

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من الولادة المبكرة، وتعرض المرأة الحامل للولادة قبل الأوان.

وقالت الصحة بحسب ما نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن من عوامل الولادة المبكرة، الحمل بتوأم، والولادة المبكرة السابقة، وإصابة الأم بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وضمن عوامل الولادة المبكرة، إصابة الأم بالالتهابات، والحمل في سن صغيرة، وهو أيضًا عامل خطر رئيس للولادة قبل الأوان، بالإضافة إلى أسلوب حياة الأم مثل التدخين والضغط النفسي والتوتر.

وأيضًا، انفصال المشيمية مبكرًا، أو تحريض غير محدد لتقلصات رحمية فعالة قبل نهاية الحمل.