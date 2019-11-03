غروهي: نريد تكرار الفوز على الوصل

المواطن - مروة نبيل

شدد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي على صعوبة مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحدث مارسيلو غروهي عن مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي قائلًا: “حققنا نتيجة جيدة في دبي ونريد تكرار ذلك بين جمهورنا”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي قائلًا: “أنا لاعب محترف وواظبت على التدريبات حتى أحافظ على مستواي وهذا عملي”.

وكانت مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2/1، وتُقام مواجهة الإياب، غدًا الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.