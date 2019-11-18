غوستافو: هدفي القاتل في #الاتفاق الأفضل

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، البرازيلي لويس غوستافو، عن أفضل هدف سجله في الدوري السعودي للمحترفين، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى عنابي سدير هذا الموسم.

وتحدث غوستافو عن بدايته مع عنابي سدير قائلًا: “جئت من نادي باهيا البرازيلي على سبيل الإعارة أولًا، ومن ثم انضممت إلى نادي الفيصلي بشكل نهائي في الموسم الثاني”.

وتابع النجم البرازيلي: “أنا سعيد جدًّا؛ لأن الجمهور يعرفني الآن، بعدما قضيت أربعة مواسم هنا، أصبح لدي احترام كبير من الجماهير السعودية، وهذا شيء مهم جدًّا بالنسبة لي ولعائلتي”.

وأضاف غوستافو خلال تصريحاته لموقع الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “أفضل لحظة بالنسبة لي كانت عندما سجلت هدف الفوز ضد الاتفاق في الدقيقة الأخيرة بالنسبة لي كانت أجمل لحظة”.

وواصل: “هناك العديد من اللاعبين المميزين من الموسم الماضي، بالنسبة لي كاريلو لاعب ممتاز، وروجيريو وإيغور روسي، هم أعز أصدقائي وأفضل شباب برازيليين في الدوري السعودي”.

واستكمل غوستافو تصريحاته قائلًا: “الفيصلي نادٍ كبير، آمل بأن يبقى بأعلى المراكز في لائحة الترتيب، والمنافسة على المراكز الثلاثة في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

واختتم نجم الفيصلي حديثه قائلًا: “كرة القدم حياتي، وأنا أعشقها، وليس لدي أي مسؤولية أخرى إلى جانب الكرة، وهذا الشيء يسعدني كثيرًا”.