غوميز يرد على رسالة مدافع أوراوا

المواطن - محمد سمعه

رد الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على رسالة المدافع الياباني تومواكي ماكينو، لاعب نادي أوراوا الياباني.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر: الأسد عاد وجاهز للنهائي، المجد للأزرق.

ووجه ماكينو سابقًا رسالته إلى نادي الهلال، حيث كتب عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

يذكر أن الهلال فاز بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويمر نادي أوراوا الياباني بفترة من هبوط المستوى الفني، سواء كان على المستوى المحلي أو الآسيوي، حيث تُبشر أرقام نادي أوراوا على أرضه، الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ولعب نادي أوراوا 26 لقاء على ملعبه سايتاما 2002 في مدينة طوكيو في كافة المسابقات بالموسم الحالي، حيث خسر 14 مرة، وتعادل في أربعة لقاءات، ونجح في الفوز في ثمانية لقاءات فقط.

وتلقت شباك أوراوا 36 هدفًا، ونجح فقط في إحراز 28 هدفًا على ملعبه.

يذكر أن نادي أوراوا لم ينجح في إحراز أي أهداف في آخر ثلاثة لقاءات له، وكان آخرها الخروج بالخسارة بهدف دون رد أمام الهلال أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري في طوكيو.