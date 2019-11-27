غوميز يطير إلى الإمارات

المواطن - محمد سمعه

سافر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال إلى مدينة دُبي الإماراتية بعد أن أُصيب في إصبع يده خلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن غوميز غادر لدبي من أجل إجراء فحوصات طبية على موضع إصابته في إصبع اليد بأحد المراكز الطبية المتخصصة.

وفي وقت سابق، كشف بافيتيمبي غوميز عن السبب الذي أبكاه، بعد إحرازه للهدف الثاني في شباك أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب غوميز رسالة مع فيديو عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لقد تأثرت كثيرًا وهذه المرة الأولى التي أبكي فيها في الملاعب، ودائمًا أحب كرة القدم لأنها وظيفتي ومصدر سعادة وفخر لي، ولكنني لم أتمالك نفسي عند البكاء.

وأضاف غوميز: بكيت لأنني تذكرت التضحيات التي قدمتها وقدمها الفريق من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا.

واختتم غوميز رسالته لجماهير الهلال قائلًا: “لقد أعطيمتوني الكثير من الحب والقوة، أنا أسدكم دائمًا وشكرًا لكم على كل شيء”.