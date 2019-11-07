فرح في السجن.. زفاف أحد نزلاء إصلاحية جدة
بعد يومين من عقد قران إحدى النزيلات

فرح في السجن.. زفاف أحد نزلاء إصلاحية جدة

2019/11/07
الساعة 8:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش , إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهم مناسبة بسجن النساء بجدة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد , أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر بمواطنة داخل الإصلاحية، مبينا أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.


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