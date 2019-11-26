فضيحة تطيح برئيس ثاني أكبر بنوك أستراليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

استقال اثنان من كبار مسؤولي بنك Westpac، ثاني أكبر بنك في أستراليا، بعد تلقي ادعاءات تفيد بأنهما سمحا بغسل الأموال بشكل منهجي.

وأعلن البنك، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي برايان هارتزر، سيتنحى في أعقاب مزاعم بأن البنك انتهك لوائح قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، سيحذو حذوه ليندساي ماكسستيد، رئيس مجلس الإدارة في النصف الأول من العام المقبل، وسيتم استبدال هارتزر، بالمدير المالي بيتر كينج.

وكانت وكالة الاستخبارات المالية، التابعة للحكومة الأسترالية أفادت بأن البنك الأسترالي، لم يبلغ عن أكثر من 19.5 مليون عملية نقل أموال من وإلى أستراليا، كما أهمل التقارير الخاصة بالمعاملات المالية مع الفلبين وبلاد أخرى من جنوب شرق آسيا تُعرف بعلاقاتها المشبوهة في استغلال الأطفال.

وقال التقرير إن البنك انتهك القانون الأسترالي بمعدل 23 مليون مرة، وتُقدر غرامة عقوبة المرة الواحدة من 17 إلى 21 مليون دولار أسترالي، وعلى ذلك من المتوقع أن يُسحق البنك تمامًا بغرامة قد تتجاوز 700 مليون دولار أسترالي (474 مليون دولار).

إقرار:

وقال هارتزر في بيان للبنك: كمدير تنفيذي، أقبل أنني مسؤول في النهاية عن كل ما يحدث في البنك، ومن الواضح أننا لم نحقق ما يتوقعه المجتمع منا، ومن الواضح أن تغييرات مجلس الإدارة والإدارة كانت في مصلحة البنك.